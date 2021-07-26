شكرا لقرائتكم خبر عن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. من الوقاية إلى الدمج المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف البرامج الوقائية إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للتعاطي والإدمان؛ للحد من أعداد المُتعاطين؛ إذ يجب العمل على محورين هما العلاج والوقاية لذا قام الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمعرفة نسبة التعاطي والإدمان والفئات الأكثر عرضة، ومن هذه الدراسات تبين انخفاض سن التعاطي ليصبح من سن 12 سنة بدلًا من 15 سنة وضرورة توعية المراهقين بالمدارس بالأضرار الناجمة عن التعاطي، وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات

تم توظيف قدرات 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية للمشاركة فى أنشطة البرامج الوقائية على النحو التالي:

استهداف 1.5 مليون طالب وطالبة من عمر عشر سنوات إلى ستة عشر عاما، عبر ورش العمل التفاعلية، والتدريب والفعاليات الرياضية والعروض المسرحية وذلك من خلال العمل مع عشرة آلاف مدرسة بالتعليم الأساسي والثانوي العام والمهني والأزهري.

استهداف 26 جامعة حكومية و102 من المعاهد العليا والخاصة لمليون طالب جامعى من مختلف الفئات العمرية من عمر سبعة عشر عاما إلى خمسة وعشرين عاما، وذلك عبر العروض الفنية والرياضية ومعسكرات صيفية وتدريب تفاعلى، كما تم العمل مع 650 مركز شباب استهدف 404 آلاف شاب وفتاة من عمر خمسة عشر عاما وحتى ثلاثين عاما.

تقديم دورات وندوات ومؤتمرات توعية لعدد مئة ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة بمخاطر وتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

مبادرات حملات توعوية التي تم عملها بالمواقف العمومية والميادين الكبرى بالمحافظات والتي استهدفت رفع وعى 200 ألف سائق على مستوى 20 محافظة والمبادرات التوعوية التي استهدفت رفع وعى 300 ألف عامل مهنى ومواطنين بالمناطق الصناعية بالمحافظات وعدد من الشركات الخاصة.

أنشطة التوعية السابقة، تم تنفيذ الحملة الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات” شارك فيها لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح، والتى ساهمت فى زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل أربعة أضعاف، وتمت ترجمة الحملة للغات الإنجليزية والبرتغالية والصينية وتناولت أصداؤها بشكل إيجابى وسائل الإعلام الكبرى.

تضاعف عدد المشاهدات للتنويهات المتعلقة بها خمس مرات حيث وصلت 40 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال عام 2019 بعد أن كانت 5 ملايين مشاهدة.

إتاحة بيئة إبداعية رافضة للتعاطى تم تنظيم 60 ليلة عرض مسرحى استهدفت 50 ألف شخص من قاطنى الأماكن الأكثر احتياجا والمدن الجديدة.