شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 4 اقتراحات لتطوير طرق وخطوط سكة حديد وإنشاء كبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة – رشيد محافظة البحيرة من الكيلو (28 حتى الكيلو 40) ضمن خطة التجديدات الحالية، على أن يتم التنفيذ فى العام المالى 2021/ 2022.

وقال ممثل الحكومة، أنه بالفعل تم تجديد 27 كم، وتم إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة – رشيد محافظة البحيرة من الكيلو (28 حتى الكيلو 40) فى الخطة.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن توسعة وإعادة رصف طريق أسيوط - البدارى - محافظة أسيوط، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن تطوير محطة السكة الحديد البكاتوش - مركز قلين - محافظة كفر الشيخ.

وشهد الاجتماع. موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن إنشاء كوبرى من شارع المطار إلى شارع ترعة السواحل والمحطة بمنطقة إمبابة وشارع محمد حجازى - محافظة الجيزة.

وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب يحيى محمد كدوانى، بشأن توفير الاعتمادات المالية لرفع كفاءة وتوسعة طريق الجيش (القاهرة / الكريمات(، والذى يربط الشمال بالجنوب.