شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": الحكومة استجابت لـ90% من توصياتنا بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عملها بدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، وذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، حيث شهد الاجتماع استعراض إنجازات اللجنة التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد، ووجه الدكتور فخرى الفقى الشكر لأعضاء اللجنة من النواب وأعضاء أمانة اللجنة من الباحثين والعاملين.

ومن ناحيته أعرب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزازه بتواجده بلجنة الخطة وسط كوكبة من الخبراء، قائلا: "الخطة والموازنة تعتبر اللجنة رقم واحد من حيث الأداء منذ دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول"، موضحا أن اللجنة عقدت أكثر من 7 جلسات لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الحكومة أنجزت نحو 90% من توصيات اللجنة على الموازنة العامة للدولة وهى النسبة الأعلى منذ الفصل التشريعى السابق، موجها الشكر لأعضاء اللجنة وأعضاء أمانة اللجنة.

وبدوره أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة مستمرة فى متابعة تنفيذ الحكومة لتوصياتها خلال أدوار الانعقاد المتبقية من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، لافتا إلى أن هذا الإجراء متبع منذ الفصل التشريعى الأول للمجلس، مضيفا: "فخور كونى عضوا باللجنة"، مشيدا بأداء النواب الذى وصفه بالمشرف والقوى.























