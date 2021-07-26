شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" ترفع مذكرة لرئيس المجلس لعدم حضور رئيس السكة الحديد اجتماعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عدم حضور رئيس هيئة السكة الحديد اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، بشأن تطوير بعض المزلقانات ومحطات السكة الحديد.

وقال النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، ورئيس الاجتماع، أن رئيس هيئة السكة الحديد لم يحضر الاجتماع وتغيب بدون اعتذار رسمى، رغم توجيه الدعوة له للحضور، مؤكدا أن اللجنة سترفع مذكرة لرئيس مجلس النواب برفضها واستنكارها لعدم حضور رئيس هيئة السكة الحديد، لتوجيهها للحكومة للتنبيه بعدم تكرار ذلك الأمر.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: خليفة رضوان، إلهامى البارودى، بشأن: إنشاء طريق سوهاج / الوادى الجديد بطول 140كم أمام مطار سوهاج - محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رقية عبدالعزيز محمد، بشأن ضرورة وقوف قطارات أرقام (157 الأقصر- الإسكندرية، 977 الفاخر، 1903 الفاخر) فى محطة مركز ومدينة المنشأة- محافظة سوهاج، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء سليمان، الأول: بشأن غلق مزلقان شارع رياض- بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، وإنشاء كوبرى كهربائى لمرور المشاة بدلًا منه، والثاني: بشأن توسعة وازدواج طريق (أسيوط - درنكة - الغنايم)، وطريق (أسيوط - ديروط الزراعي)، وطريق (أسيوط - سوهاج الزراعى)، وعمل مطبات صناعية.