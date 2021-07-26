شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حدد قانون مكافحة جرائم المعلومات الفارق بين النظام والبرنامج المعلوماتى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018 تعريفا واضحا لما يسمى البرنامج المعلوماتى بأنه عبارة عن مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتى.

ولفت القانون أن النظام المعلوماتى على أنه مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية، وفيما يتعلق بالشبكة المعلوماتية فهى عبارة مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معًا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها.