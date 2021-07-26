المشدد لـ 3 عاطلين وفتاة كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين وفتاة، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين، و3 سنوات للمتهمة الأخيرة، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من سائق دراجة نارية "توك توك"، يفيد فيه تعرضه للضرب بآلة صلبة على رأسه وسرقة دراجته النارية، من قبل 3 مجهولين، بعد أن استدرجته فتاة بقصد توصيلها إلى أحد الشوارع في المنطقة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ومن خلال التحريات اكتشفوا مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص، عاطلين، من بينهما فتاة تقوم بإيقاف سائق مركبة توك توك وتتجه لمكان تواجد الشخصين الآخرين، وتم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.