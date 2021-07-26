محافظ الوادي الجديد يقرر عودة العمل في المصالح بكامل طاقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، عودة جميع المصالح الحكومية للعمل بكامل طاقتها بنسبة ١٠٠%.

أصدر المحافظ القرار رقم ٣٣١ لعام ٢٠٢١ لعودة العمل بكافة المصالح الحكومية بالمحافظة بنسبة ١٠٠٪ ابتداءً من أول أغسطس المقبل، على أن تبدأ مواعيد العمل اليومية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

كانت محافظة الوادي الجديد اتخذت العديد من الإجراءات للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا منذ بدء الجائحة والتي تضمنت العمل بنظام التناوب داخل المصالح الحكومية.

