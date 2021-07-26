4 أيام حبس للتحقيق مع طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قرر رئيس نيابة قسم ثان المنصورة أحمد المارية، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، حبس طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته في الدقهلية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الجريمة التي وقعت فجر ثالث أيام العيد في منطقة الأتوبيس الجديد بمدينة المنصورة، وذلك بعد إلقاء القبض على المتهم في محل اختبائه بمحافظة الإسكندرية.

أدلى المتهم -أمام النيابة العامة- باعترافات تفصيلية، وقال إنه تشاجر مع زوجته في تلك الليلة، وسبته ولم يتمالك أعصابه، فدخل المطبخ واستل سكينًا وعدد لها الطعنات حتى وقعت على الأرض قتيلةً، وسافر فارًا إلى الإسكندرية، حيث اختبأ إلى أن ألقي القبض عليه.

المتهم معيد بكلية طب الأسنان في إحدي الجامعات الخاصة والزوجة الضحية طبيبة بالتأمين الصحي. وقد أكد أقارب المجني عليها أنها كانت بإسدال الصلاة تستعد لصلاة الفجر وقت طعنها أمام أطفالها الثلاثة.

وأكد التقرير الطبي المبدئي للحالة وفاة الضحية الدكتورة ياسمين حسن نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ونزيف دموي، ووجود إصابات بالرئة اليمني والكبد، وإصابة طعنية بالصدر.

تمكن الزوج من الاختباء لمدة 72 ساعة وتمكن منه فريق بحث بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بقيادة اللواء شريف رؤوف، مدير مباحث وزارة الداخلية، حيث جرى وضع خطة بحث وتتبع خط سيره إلى أن تم إلقاء القبض عليه، وجرى نقله من الإسكندرية إلى مديرية أمن الدقهلية لتقديمه إلى نيابة قسم ثان المنصورة تنفيذًا لأمر سرعة ضبطه وإحضاره.

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