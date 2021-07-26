اخبار العالم

عواصف رعدية عاتية تسبب فيضانات في ولاية بافاريا الألمانية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

تسببت عواصف رعدية عاتية في حدوث فيضانات في منطقة الجوي بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا مساء اليوم الاثنين.

وأعلنت رئاسة الشرطة في مدينة كمبتن أن قوات الإطفاء هرعت إلى منطقتي زونتهوفن وبورجبرج لضخ المياه إلى خارج أحد الأقبية. وتعذر مبدئيًا تقييم مقدار السيول.

كانت هيئة الأرصاد الألمانية حذرت من طقس سيء في المنطقة كما حذرت من هطول أمطار غزيرة بكثافة تصل إلى 40 لترا لكل متر مربع في غضون مدة قصيرة بالإضافة إلى هطول قطع جليد وهبوب عاصفة.

يأتي ذلك بعد مرور حوالي أسبوع ونصف الأسبوع على الفيضانات التي أغرقت غربي ألمانيا.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا