الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الإثنين، عن تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) و24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تعتبر هذه أعلى حصيلة تسجلها البلاد منذ بداية الجائحة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 163 ألفا و 660، فيما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4087.

وأشار فورار إلى تماثل 745 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 111 ألفا و322 شخصا، فيما يتواجد 41 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر أعلنت تعليق صلاة الجماعة في مساجد المحافظات التي يشملها حظر التجوال الذي أقره رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بعد الارتفاع القياسي في إصابات فيروس كورونا.

وكشفت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها اليوم عن إجراءات مصاحبة أخرى تكمن في تعليق صلاة الجماعة بالمساجد التي يمسها توقيت حظر التجوال الجزئي (من الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا)، ورفع شعيرة الآذان بالنسبة للصلوات المعلقة مع مراعاة صيغة "الصلاة في بيوتكم " مرتين في آخر الأذان، وتعليق التعليم القرآني بجميع الفضاءات، إلى جانب غلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بجميع المحافظات المعنية.