العراق.. تعرض أحد معسكرات الحشد الشعبي لقصف جوي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن فصيل "فرقة الإمام علي القتالية" التابعة للحشد الشعبي في العراق، الإثنين، تعرض أحد مقارها لقصف جوي نفذته طائرات مسيرة.



وقالت الفرقة في بيان لها، إن "طيراناً مسيراً معادياً استهدف أحد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف الأشرف (جنوب)".



وأضافت أنه "تم استهداف مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 15:30 بتوقيت بغداد (12:30 ت.غ)، ثم عاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت بغداد(3:30 ت.غ)".



ولم يذكر البيان فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية في القصف.



من جهته، قال مصدر أمني وهو ضابط برتبة رائد في شرطة النجف للأناضول، إن "انفجارا لم تعرف أسبابه حتى الآن وقع داخل مستودع للأسلحة والأعتدة بمقر فرقة الإمام علي القتالية التابعة للحشد الشعبي غرب محافظة النجف".



وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الانفجار تسبب بحريق كبير ، هرعت على إثره فرق الدفاع المدني لإخماده"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم يعرف فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية".



ولم تتبن أي جهة مسؤولية القصف، كما لم تصدر السلطات الرسمية العراقية أي تعليق على الفور.



وفرقة الإمام علي القتالية هي أحد فصائل الحشد الشعبي وهو واحد من أربعة فصائل هي "فرقة العباس القتالية"، و"لواء علي الأكبر"، و"لواء أنصار المرجعية"، شكلت بدعم من المرجعية الدينية في النجف.



المصدر: الأناضول