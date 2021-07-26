البنتاغون: الصين تعتبر الخطر الرئيسي لأمريكا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ 8 دقائق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، إن روسيا تشكل خطرا للولايات المتحدة على المدى القصير، بينما يأتي التهديد طويل المدى من الصين.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، متحدثا في معهد التكنولوجيا الجديدة، الاثنين: “الخطر الرئيسي لهذه الأمة على المدى الطويل يكمن في الصين، وعلى المدى القصير تمثله روسيا. يجب أن نتأكد من أننا ركزنا نوايانا عليهم”.

وردا على طلب تأكيد المعلومات حول الخطط الأمريكية لإكمال المهمة القتالية في العراق، قال هايتن إنه لن يدلي بتصريحات حول هذا الموضوع، لأن البنتاغون ينفذ فقط القرارات التي تتخذ “على الضفة الأخرى من النهر” في البيت الأبيض.

وأشار إلى أن ما شاهدته الولايات المتحدة في أفغانستان أو “كيف تتطور الأحداث في العراق الآن”، أظهر للإدارة الأمريكية أن عليها ألا تتجاهل التهديدات في الشرق الأوسط، لكن يجب أن تتعامل معها بطريقة مختلفة.

وأوضح: “علينا ترك أثر صغير بحيث يكون جسدنا أكثر تركيزا على التهديدات من قبل الصين وروسيا”.