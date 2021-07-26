الصحة الإسرائيلية: تسجيل 12 إصابة بالمتحور “دلتا بلس”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها رصدت 12 مريضا بسلالة كورونا المتحورة “دلتا بلس” في البلاد.

وأفادت القناة التلفزيونية الثانية عشرة بان مصدر معظم هذه الإصابات هو جورجيا (جمهورية جورجيا). ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه السلالة (دلتا بلس) أكثر انتقالا للعدوى من سلالة دلتا.

وفي غضون ذلك، يستمر تردي الصورة الوبائية في إسرائيل، اذ ارتفع عدد المصابين بكورونا، الذين توصف حالتهم بالخطيرة، الى 108 مصابين، بينهم عشرون 20 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتشير معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين الى أنه تم أمس تسجيل 1398 إصابة جديدة.

وتوفي أيضا شخص واحد من مضاعفات الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات منذ ظهور الجائحة في إسرائيل إلى 6461.

وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم في إسرائيل 5.761.939 وعلى الجرعة الثانية 5.308.027.