شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وفرنسا توقعان اتفاقية لمواجهة الإرهاب في القناة الانجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت المملكة المتحدة وفرنسا اليوم اتفاقية أمنية بحرية جديدة للتعامل مع الحوادث الإرهابية في القناة الإنجليزية.

وستمكن هذه الاتفاقية كل من المملكة المتحدة وفرنسا على مشاركة المعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية المحتملة ، واتخاذ استجابات أولية أسرع وأقوى للحوادث الأمنية الخطيرة، بالإضافة إلى تنسيق استجابات مشتركة أكثر كفاءة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريحٍ له اليوم : بصفتنا حليفين مقربين، من الضروري أن تعمل المملكة المتحدة وفرنسا معًا لحماية مواطنينا وقيمنا، إنّ توقيع معاهدة الأمن البحري بين المملكة المتحدة وفرنسا اليوم سيعزز من قدراتنا على الرد المشترك بسرعة وفعالية على التهديدات الإرهابية في القناة الإنجليزية.

وقالت وزير الداخلية البريطانية بريتي باتيل: بصفتي وزيرة الداخلية، فإن حماية المواطن أمر بالغ الأهمية، مضيفةً أن هذه الاتفاقية ستقدم أدوات الاستخبارات الأمنية اللازمة لـ"حمايتنا جميعًا".