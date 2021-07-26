دولة عربية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 24 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 163660، والوفيات إلى 4087.

وتماثل 745 شخصا للشفاء من المرض في اليوم الماضي، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 111322 حالة.



كما أعلنت الوزارة أن 41 مريضا يعالجون من الفيروس في وحدات العناية المركزة.