انت الان تتابع خبر تركيا تعلن 'تحييد' قيادي بارز في حزب العمال شمالي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت مصادر أمنية تركية، الاثنين، بتمكن الاستخبارات التركية من تحييد "هاقان أتاش" بمنظمة "بي كا كا/ كي جي كي"، المسؤول عن الدعم اللوجستي لدى المنظمة في منطقة هاكورك شمالي العراق.
ولفتت المصادر الى أن جهاز الاستخبارات تتبع تحركات "أتاش" المتواجد بشمال العراق منذ عام 2015.
وأشارت إلى أن "أتاش" كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي لدى المنظمة في هاكورك، إلى جانب تنظيمه شؤون التجنيد لصالح تنظيم "ي ب ك"، الذراع السوري لـ "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني التركي).
وأوضحت أن "تحييد أتاش جاء في عملية استهدفته بالقرب من قرية في هاكورك، يوم 22 يونيو الماضي".
وأشارت إلى أن "أتاش" كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي لدى المنظمة في هاكورك، إلى جانب تنظيمه شؤون التجنيد لصالح تنظيم "ي ب ك"، الذراع السوري لـ "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني التركي).