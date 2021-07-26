تركيا تعلن 'تحييد' قيادي بارز في حزب العمال شمالي العراق

ولفتت المصادر الى أن جهاز الاستخبارات تتبع تحركات "أتاش" المتواجد بشمال العراق منذ عام 2015.

وأوضحت أن "تحييد أتاش جاء في عملية استهدفته بالقرب من قرية في هاكورك، يوم 22 يونيو الماضي".

وأشارت إلى أن "أتاش" كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي لدى المنظمة في هاكورك، إلى جانب تنظيمه شؤون التجنيد لصالح تنظيم "ي ب ك"، الذراع السوري لـ "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني التركي).

