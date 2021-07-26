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كورونا والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي في واشنطن للقاء بايدن.. واعلان مرتقب لسحب القوات القتالية الامريكية من العراق.
= في حصيلة كارثية.. الصحة تسجل اكثر من اثنتي عشرة الف اصابة جديدة بكورونا.. ودعوات لاعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

= الازمة النيابية تدعو لمعالجة نقص السعة السريرية في المستشفيات ومراكز العزل،، وتطالب الحكومة بدعم معامل الاوكسجين.


= تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان،، والمكلف يطلب تعاون الجميع لحل الأزمات.
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MO Nasa

MO Nasa

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