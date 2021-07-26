كورونا والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

= في حصيلة كارثية.. الصحة تسجل اكثر من اثنتي عشرة الف اصابة جديدة بكورونا.. ودعوات لاعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

= الازمة النيابية تدعو لمعالجة نقص السعة السريرية في المستشفيات ومراكز العزل،، وتطالب الحكومة بدعم معامل الاوكسجين.



= تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان،، والمكلف يطلب تعاون الجميع لحل الأزمات.