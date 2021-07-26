الأمم المتحدة تعلن عدد الأشخاص الذين واجهوا المجاعة عام 2020

وقال غوتيريش، في كلمة مصورة بثت خلال اجتماع حول إعداد قمة دولية بشأن الأنظمة الغذائية: "واجه 811 مليون شخص على الأقل عام 2020 المجاعة، وهذا العدد أكبر بـ161 مليونا من سابقه في 2019. وكان للانقطاعات في الإمداد الناجمة عن جائحة كوفيد-19 دور كبير في حدوث ذلك".وأردف: "نتأخر بشكل ملموس في تنفيذ جدول أعمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. بسبب الفقر وعدم المساوة والأسعار المرتفعة، والأغذية السالمة غير متاحة لـ3 مليارات شخص".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "التغيرات في المناخ والنزاعات تمثل مصدرا ونتيجة لهذه المشكلة".