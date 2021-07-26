شكرا لقرائتكم خبر عن القانون أعفى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفى قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر برقم 200 لسنة 2020، أموال الصندوق والتسهيلات الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وذلك وفقا لنص المادة رقم 17 من القانون كما اعتبر القانون التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

ونصت المادة رقم 17 على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله، وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

جدير بالذكر أن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.