راشد الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

ينفّذ رئيس مجلس النواب التونسي (المجمدة أعماله) راشد الغنوشي اعتصاماً صباح الإثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.



وتوجه الغنوشي وهو زعيم حركة النهضة الإخوانية، ونوابٌ إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً (02,00 ت غ)، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.

وقرر سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وأكد في تصريحات له أن قراراته ليست ''انقلاباً'' كما تم الترويج، وهي قرارات دستورية وفق الفصل 80 من الدستور، على عكس ما يروّج له وفق تعبيره.

وتابع ''أكره الانقلاب ولست من دعاتها وكيف يكون انقلاباً تطبيق فصل من الدستور؟''.