بالارقام.. إيران تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 322 حالة وفاة و 31814 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في إيران.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو ثلاثة ملايين و 723 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 89122.

وذكرت أن 4982 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و 274 ألف حالة.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى أن 232 مدينة أصبحت مصنفة حمراء (شديدة الخطورة فيما يتعلق بتفشي كورونا)، بينما 117 مدينة مصنفة برتقالية (متوسط الخطورة)، إلى جانب تصنيف 99مدينة صفراء (منخفضة الخطورة).