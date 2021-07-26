شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض : لن نرفع أي قيود على السفر في الوقت الراهن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة لن ترفع أي قيود مفروضة حاليا على السفر "في الوقت الراهن" بسبب انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 والأعداد المتزايدة لحالات الإصابة في الولايات المتحدة.

ويعني هذا القرار، الذي يأتي بعد اجتماع على مستوى رفيع في البيت الأبيض في وقت متأخر مساء يوم الجمعة، أن القيود المفروضة على السفر منذ فترة طويلة ومنعت أغلب الوافدين إليها من العالم من الدخول منذ 2020 لن تُرفع على المدى القصير.