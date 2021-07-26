شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 19 .. أصغر امرأة تطير وحدها حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمهد فتاة عمرها 19 عاما الطريق أمام البنات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال سعيها لتسجيل رقم قياسي لأصغر امرأة تسافر وحدها حول العالم الشهر المقبل.

وتنطلق البلجيكية-البريطانية زارا روثرفورد على متن رحلة طولها 51 ألف كيلومتر بطائرتها (شارك) خفيفة الوزن المصممة حسب الطلب، وهي أسرع طائرة خفيفة في العالم، يوم 11 أغسطس.

وبمجرد اكتمال رحلتها ستصبح روثرفورد أصغر شخص يطير حول العالم بطائرة خفيفة وأصغر امرأة تطير وحدها حول العالم. والرقم القياسي المسجل حاليا حول العالم باسم شايستا ويز التي أكملت الرحلة وعمرها 30 عاما.