شكرا لقرائتكم خبر عن " الفيضانات " تهيمن على اجتماع اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيمنت الفيضانات الأخيرة في أماكن مثل الصين وألمانيا، فضلا عن غيرها من الظواهر الجوية السيئة البارزة، على بدء اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اليوم الاثنين.

ونوه المتحدثون بالمآسي التي تواجه العالم ووجهوا نداءً إلى أنه يجب على العالم، الذي صدمته الأحداث، أن يتحرك على وجه السرعة للتخفيف من حدة تغير المناخ.

ومن المقرر في 9 أغسطس المقبل ، أن يتم نشر الجزء الأول من تقرير التقييم السادس حول تغير المناخ.