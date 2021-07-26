شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشن قصف عبر الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبادلت أرمينيا وأذربيجان اليوم الاثنين الاتهامات بقيام جيش كل منهما بشن قصف عبر الحدود على الجانب الآخر، وذلك بعد أقل من عام على خوض البلدين معارك دامية بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية جنودا أرمينيين بفتح النار على قوات في منطقة كالباجار في ناجورنو كاراباخ ليلة الاثنين. ونفت أرمينيا ذلك وردت بأن أذربيجان هي من انتهكت وقف إطلاق النار في موقعين لا يبعدان عن الحدود.

وأكد الجانبان أنهما قاما فقط بإجراءات للرد. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأنهت أذربيجان وأرمينيا في تشرين ثان/نوفمبر، بوساطة روسية، جولة من المعارك بينهما استمرت 44 يوما حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 6500 شخص، فضلا عن خسارة الجانب الأرميني لأراض كانت تحت سيطرته، مقابل استعادة الجانب الأذربيجاني لمساحات واسعة من المنطقة التي كان خسرها في التسعينات.