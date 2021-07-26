زلزال بقوة 5.9 يقع قبالة سولاويسي بإندونيسيا

26 يوليو , 2021



ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة، صباح اليوم الاثنين، غربي لووك في إندونيسيا. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومترا غربي لووك في إندونيسيا. وأضاف المركز إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا.

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