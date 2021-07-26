بعد اكمال مفاوضات الجولة الرابعة .. الوفد العسكري العراقي يعود من واشنطن

وتمكن الوفد من إكمال الجولة الرابعة والأخيرة للحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يزور الولايات المتحدة ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الاثنين.



ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي عن اجتماعات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، قد يتضمن جدولا زمنيا لسحب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي.