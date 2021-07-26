النجف.. فرقة الإمام علي تعلن استهداف معسكر تابع لها بطيران مسير

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "طيران مسير معادي استهدف احد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف الاشرف".

وأضاف البيان، "حيث قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".



وتابع، "سوف تعلن الفرقة باقي التفاصيل في وقتاً لاحق".