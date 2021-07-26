وزارة الكهرباء تصدر بياناً بشأن العقود القدامى

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملفات منتسبي الوزارة من العقود القدامى انهت اعمالها وفق مقررات حكومية وبرلمانية وضمن ضوابط وتعليمات حددت سلفاً، وتنفيذاً للمادة ٦١ من قانون الموازنة الاتحادية العامة للدولة لسنه ٢٠٢١ ، والمتضمنة على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية والذي تجاوزت خدمتهم المستمرة في وزارة الكهرباء خمس سنوات فأكثر".وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء أصدر قراره المرقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢١ والذي تم بموجبه تقوم الجهات ذات العلاقة بالاجراءات الملائمة مع وزارة المالية لاستكمال ما هو مطلوب".

وأكدت الوزارة على :

اولاً/ ان من لديه اي اعتراض او اشكالية تقديمها لمقر الوزارة /الدائرة الادارية، خلال مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق ٢٨ تموز.

وثانياً/ ان الوزارة ماضية بخيارين الاول، هو دراسة وإعداد الجداول الكاملة لمن لديهم خدمة متقطعة في الوزارة وتشكيلاتها لخمس سنوات لتفاتح الجهات العليا لأستحصال الموافقات وبما يخدم مصلحتهم.



ثالثا/ كما انها ساعية بإتجاه اخر هو جمع من لديه خدمة داخل وخارج الوزارة من الوزارات الاخرى وإستكمال بياناتهم لمفاتحة الجهات المعنية بالقرار واستحصال مايضمن حقوقهم وتثبيتهم اسوة باقرانهم على الملاك الدائم.