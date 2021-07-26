انت الان تتابع خبر ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة، بينهم متهمين بالإرهاب، وضبط عدد كبير من الاعتدة في مناطق متفرقة من قضاء المجر الكبير، جنوب المحافظة".