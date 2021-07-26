أول رئيس عربي يهاتفه قيس سعيد بعد "القرارات الاستثنائية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيّد، المستجدات في البلاد بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها الأخير.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون تلقى اليوم الإثنين مكالمة هاتفية من نظيره التونسي، تطرقا فيها إلى الوضع الراهن في تونس وهي بذلك تعد الأولى التي يجريها سعيد بعد قرارات الأحد.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيسين تبادلا فيها مستجدات الأوضاع في تونس، كما تطرقا إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها.



وأعلن سعيد، أمس الأحد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

سعيّد اتخذ هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.