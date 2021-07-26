انتشار أمني مكثف في تبريز الإيرانية خشية الاحتجاجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشرت قوات الأمن الإيرانية في مدينة تبريز عاصمة مُحافظة أذربيجان الشرقيَّة شمال غربي البلاد خشية تواصل الاحتجاجات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، الإثنين، بانتشار أمني واسع في مدينة تبريز، خوفاً من تجدد الاحتجاجات التي اندلعت مساء يوم السبت بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأظهر مقطع فيديو قوات مكافحة الشغب وعناصر أمنية أخرى وهي تجوب أهم شوارع المدينة بدراجات نارية في استعراض لإثارة الرعب وإخافة سكان مدينة تبريز الذين نشروا دعوات عبر شبكات الإنترنت للخروج باحتجاجات واسعة مساء اليوم الإثنين.

وفي مساء السبت، شهدت مدينة تبريز احتجاجات واسعة أطلق خلالها المتظاهرون شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي منها "الموت لخامنئي".

وذكر موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض أن الاحتجاجات بدأت في السوق المركزي لمدينة تبريز عندما خرج العاملون في هذا السوق باحتجاجات شعبية مناهضة للنظام بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل تفشي جائحة كورونا وتطبيق قيود من قبل السلطات على العاملين.