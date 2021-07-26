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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 1252 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الاثنين"، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 519395 إصابة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 500428 حالة.
وأكدت الوزارة تسجيل 12 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8179 وفاة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10788 والحالات الحرجة 1424 حالة.