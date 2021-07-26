السعودية.. تسجيل 1252 إصابة جديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10788 والحالات الحرجة 1424 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 12 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8179 وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 500428 حالة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الاثنين"، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 519395 إصابة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية