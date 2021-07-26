اخبار العالم

السعودية.. تسجيل 1252 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. تسجيل 1252 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الاثنين"، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 519395 إصابة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 500428 حالة.

 

وأكدت الوزارة تسجيل 12 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8179 وفاة.

 

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10788 والحالات الحرجة 1424 حالة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا