شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تطالب التعاون الدولى بحصر المنح منذ عام 2018 وأوجه الاستفادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مخاطبة وزارة التعاون الدولى، ومطالبتها بموافاة اللجنة بحصر لعدد المنح الدولية التى حصلت عليها مصر منذ عام 2018 وحتى الآن وحجمها، مع توضيح أوجه الاستفادة منها والنشاطات التى تم الإنفاق عليها من أموال هذه المنح، مع قياس الأثر لكافة المنح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لينة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر الموقع فى القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماع لها اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 21/2021 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.