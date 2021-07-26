شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة لـ"النواب": دعم وإنشاء 50 شركة تصنيع زراعى تقودها سيدات ضمن منحة كندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة عبير السعدى، مستشارة وزير التجارة والصناعة، عن أهداف الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر، لافتة إلى أن المشروع يتضمن 3 مكونات أساسية، أولها تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة مع التمكين الاقتصادى فى المجال الزراعى، وذلك عبر دعم وإنشاء 50 شركة تصنيع زراعى تقودها سيدات مع التركيز على سلاسل القيمة الغذائية بمحافظات الصعيد، مثل الألبان والثوم والبصل والفلفل والطماطم، موضحة أنه تم اختيار محافظتى المنيا وبنى سويف لتنفيذ المشروع.

وأوضحت الدكتورة عبير السعدى، أن الهدف الثانى من المشروع هو تحسين بيئة العمل للسيدات، حيث سيقوم البرنامج بدعم السيدات والشرائح المستهدفة فى هذا المشروع داخل الشركات مع مراعاة المنظور الاجتماعى دعم فنى وتدريب للسيدات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لينة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر الموقع فى القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.