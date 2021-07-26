"رياضة النواب" تهنئ هداية ملاك وسيف عيسى بأول ميداليتين لمصر بأولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تهنئ هداية ملاك وسيف عيسى بأول ميداليتين لمصر بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي، بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من 23 يوليو حتي 8 أغسطس المقبل.
وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات له اليوم، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسي، إنجاز كبير، وقدما أداء رائع ومشرف للدولة المصرية في واحد من أكبر المحافل الدولية.
وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.
فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة 12 - 4.