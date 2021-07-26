شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تهنئ هداية ملاك وسيف عيسى بأول ميداليتين لمصر بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي، بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من 23 يوليو حتي 8 أغسطس المقبل.

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات له اليوم، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسي، إنجاز كبير، وقدما أداء رائع ومشرف للدولة المصرية في واحد من أكبر المحافل الدولية.

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة 12 - 4.