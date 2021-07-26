صور.. محافظ أسوان يتابع أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولته اليوم الاثنين، لتفقد بعض الميادين والشوارع الرئيسية والمشروعات الجارية، أعمال الرفع المساحي لمشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي لمحطة 11 بالكرور، والذي سيجري تغييره بمسار بديل بطول 3700 متر وبقطر 600 مللى.

يأتي ذلك للقضاء على ظاهرة الكسور المتعددة، التي تعرض لها الخط مما يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات، فضلاً عن تأثير الطفح وتراكمات المياه على المنازل والمباني المجاورة للخط بمنطقة الكرور.

كما تابع اللواء أشرف عطية القطاع الرابع لمشروع إحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بطريق السادات، والذي يتضمن الخط البديل والجديد للصرف الصحي بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللي، بجانب إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومى بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللى، من ضمن المرحلة الأولى باعتمادات 44 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ المرحلة الثالثة من إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بطريق الكورنيش الجديد بطول 1200 متر للخط الجديد للصرف الصحي بقطر 400 مللي، وكذا بطول 1200 متر للخط الجديد لمياه الشرب بقطر 225 مللي، بتكلفة إجمالية 6،5 مليون جنيه، وهو الذي توازي معه إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بالشوارع الداخلية للمدينة، والتي منها شوارع مستشفى أسوان العسكري القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربي بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية، بالإضافة إلى أنه جاري إنهاء مشكلة طفح الصرف الصحى بمنطقتى الجميلي والشادر القديم.

اختتم أشرف عطية جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان المحطة، وأعطى توجيهاته بالجودة في إنهاء التشطيبات النهائية، وخاصة الأرضيات المكسوة ببلاط البازلت الأسود، علاوة على تشغيل النافورة الراقصة، وأيضاً النوافير الأخرى بحديقة درة النيل لتخفيف حدة الإحساس بحرارة الطقس.