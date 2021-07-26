رئيس الأسقفية يترأس خدمة تثبيت 10 أعضاء جُدد بالكنيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:
ترأس دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات خدمة تثبيت لعشرة من أعضاء كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة.
شارك في صلاة التثبيت الأرشيدياكون عماد باسيليوس (رئيس مجلس القساوسة) وراعى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة والشماس سمير داود والقس إيهاب أيوب.
خدمة وصلاة التثبيت هو إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.