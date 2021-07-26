رئيس الأسقفية يترأس خدمة تثبيت 10 أعضاء جُدد بالكنيسة

ترأس دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات خدمة تثبيت لعشرة من أعضاء كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية