أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.66 جنيه، و 15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.