صور.. "حياة كريمة" تنعش 28 قرية في الفرافرة والداخلة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تواصل مبادرة حياة كريمة العمل ضمن "البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري"، لتطوير كافة القرى المصرية "حوالي 4600 قرية"، من خلال رفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية والتحتية، ضمن خطة تطوير القرى وتنفذ في الوادي الجديد بواقع 28 قرية بالفرافرة وقرية في الداخلة.

وأكدت الدكتورة غادة خديوي، منسقة مؤسسة حياة كريمة في محافظة الوادي الجديد، أن المبادرة تعمل على تطوير 28 قرية على مستوى المحافظة، وبالتحديد في مركز الفرافرة الذي يمثل 30 % من مساحة الوادي الجديد، مشيرة إلى أن المبادرة بدأت في تنفيذ 12 مشروع صرف صحي من خلال إحلال وتجديد، ونسب الإنجاز في تلك المشروعات مرتفعة للغاية.

وأضافت منسقة مؤسسة حياة كريمة في المحافظة، أن مشروعات حياة كريمة بالمحافظة شملت أيضا بناء عدد من المدارس، بجانب تدشين عدد من مشروعات توصيل مياه الشرب للمنازل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمقاسات بجانب مشروعات كهرباء وإنارة.

كما أوضحت غادة، أن المبادرة تعمل في المحافظات حسب احتياجات كل قرية، لافتة إلى أن إجراء دراسة كافية من الجهات المعنية لتدقيق نسبة الفقر على مستوى قرى الجمهورية وتم تحديد أكثر 1000 قرية فقيرة لتوفير الاحتياجات الخاصة بها.

والجدير بالذكر أن ملامح الخطة الاستثمارية المُوجّهة لتنمية الريف المصري في إطار مُبادرة "حياة كريمة"، تكشف عن الأهداف الاستراتيجية للمُبادرة والمتمثلة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وصرف صحي، مياه شرب، رصف طرق علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني.

وقال محمد رجائي، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في محافظة الوادي الجديد، إن من أبرز جهود المبادرة، وتحديدا في قرية الصحوة بمركز الداخلة، حيث إن عدد سكان 2000 مواطن، وتشهد 10 مشروعات، حيث جرى الانتهاء من أربعة، وجاري العمل على 6 مشروعات ما بين مشروعات بنية تحتية وخدمات.

وأضاف رجائي بالنسبة لمشروع الوحدة الصحية في قرية الصحوة، القائم على تنفيذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن محور الخدمات الطبية بالمبادرة، وهو عبارة عن إنشاء وحدة صحية بالكود الهندسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وستقدم خدماتها للقرية والقرى المحيطة، أي أنها ستخدم نحو 10 آلاف مواطن، وجرى الانتهاء منها بنسبة 100%، بتكلفة تقدر بنحو 10 مليون جنيه.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن المبادرة تستهدف إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالي 28 قرية بالمحافظة، وتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب المواسير لمشروعات الصرف الصحي بـ11 قرية هي (أبومنقار الأم - بئر (4) - بئر (7) - بئر(5) - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن) .

وأضاف المحافظ أن مبادرة حياة كريمة ستعمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات فى 28 قرية مستفيدة بمركز "الفرافرة"، بواقع 25 قرية رئيسية و3 تجمعات سكنية.

وأضاف المحافظ، وتشمل خريطة المناطق التي يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة فيها، هى: قرى أبو منقار و5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع هى: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرية صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهي (عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن)، وفي منطقتين بمدينة الفرافرة، هما (عبد المنعم رياض – أحمد بدوي).

ولفت الزملوط، إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من توصيل خطوط مياه الشرب بطول ٦١ كم بالقرى الجاري العمل بها لرفع كفاءتها وتطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، كما أنه جاري إعادة بناء منازل قديمة للمستهدفين بالمبادرة بقرية " أبو هريرة" بمركز الفرافرة، وجرى التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز التعمير لإقامة المنزل على مساحة ١٢٠ م٢ بدلاً من ٦٠ م، ٢ للمنازل البالغ عددها ٦٢٠ منزل بالقرية وتشمل المرحلة الأولى منها إنشاء ١٩٧ منزلا، مشيرا إلى بدء إزالة الوحدات الصحية المتهالكة بقرى “الفرافرة”، لإنشاء وحدات صحية جديدة توفر كافة الإمكانيات للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالي 9 وحدات صحية قروية.