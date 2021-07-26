صور.. قافلة جامعة أسوان الطبية في تنزانيا تواصل أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تواصل القافلة الطبية لجامعة أسوان بدولة تنزانيا، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، وأجرى أطباء القافلة 8 عمليات جراحية لتشوهات في المسالك وقاموا بمناظرة أكثر من ٥٠ حالة مرضية.

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب أسوان، والمشرف على القافلة، أن القافلة تقوم حاليا بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة للتشوهات المختلفة في تخصص المسالك البولية وخاصة التشوهات الخلقية عند الأطفال .

وأضاف الدكتور الدهشوري أن هذه القافلة التي تلبية للدعوة الموجهة من دولة تنزانيا المتحدة، الممثلة في وزارة الصحة التنزانية في مدينة زنجبار، والقيام بتنظيم مخيم جراحى وذلك لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الجراحات اللازمة مع توفير الأدوية مجانا للمرضى بتنزانيا.