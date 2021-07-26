ألمانيا تهب تونس أسرّة طبية ومستلزمات صحيّة

محمد اسماعيل - القاهرة - حلّت صباح اليوم الاثنين بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية ألمانية محمّلة بأسرّة طبية ومعدات ومستلزمات صحية واختبارات تحليل سريع ضد فيروس كورونا ممنوحة من جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19، حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.

وتوجهت رئاسة تونس إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ببالغ الشكر والتقدير على هذه المبادرة التضامنية التي تعزز روابط الصداقة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين.

وتم تسلّم هذه المعدات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وبيتر بروغل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس.