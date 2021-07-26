الدنمارك تقدم جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يحصل الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد مرض «كوفيد- 19» بلقاحين مختلفين في الدنمارك، على جرعة ثالثة.

وقالت وزارة الصحة الدنماركية لمحطة «دي آر» الإذاعية، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم سوف يحصلون على جرعة ثالثة بعد الانتهاء من حملة التطعيم الوطنية.

ويرجع السبب وراء ذلك، بحسب محطة «دي آر»، إلى أن العديد من الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن، لا تعترف بالتطعيم بلقاحين مختلفين، كتحصين كامل عند دخول البلاد.

وقد يتسبب ذلك في مشاكل في إجراءات السفر لما يقرب من 150 ألف مواطن دنماركي تلقوا لقاحين مختلفين ضد مرض «كوفيد- 19».