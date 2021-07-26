اليونان تستعد لموجة حارة شديدة تستمر نحو أسبوعين

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعد اليونان لموجة حرارة شديدة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية اليونانية، وخدمة الحماية المدنية الوطنية، تحذيرات اليوم الاثنين. حيث من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى 8 أغسطس، وهي فترة طويلة بشكل على نحو غير معتاد.

واعتبارا من غد الثلاثاء، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة أعلى من 30 درجة أثناء الليل، وهي ظروف قاسية بشكل خاص لجسم الإنسان لأنه لن يتمكن من التعافي من الحرارة.

وهناك مخاوف أخرى تتعلق باحتمال اندلاع حرائق وانتشارها سريعاً في البلاد بسبب الرياح القوية المتوقعة. وسقطت أمطار قليلة على اليونان خلال الأسابيع الماضية.

وعانت اليونان من موجات حر شديدة في الماضي، لكن من المتوقع أن تتجاوز الأحوال الجوية القاسية خلال الأيام المقبلة جميع الحالات السابقة. وفي عام 1987، توفي نحو 4 آلاف شخص بسبب موجة حارة مماثلة، حيث لم تكن أنظمة تكييف واسعة الانتشار بعد.