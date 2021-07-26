إيران تعرقل المحادثات النووية بـ”شرط جديد”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ 35 دقيقة

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن أحدث طلب لإيران في المحادثات النووية هو أن توافق واشنطن على بند يجعل الانسحاب الأميركي من الصفقة المحتملة مشروطا بموافقة الأمم المتحدة، واصفة ذلك بالطلب التعجيزي.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحية لها أن إيران تقول إن طلبها هذا ضروري لأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من جانب واحد من اتفاق 2015.

وعلقت الصحيفة بأن إيران لا تهتم، وأن هذا البند غير دستوري، “فلا يمكن لرئيس الولايات المتحدة منع الكونغرس أو الرئيس المستقبلي من تغيير السياسة، خاصة عندما لا تُقدّم الاتفاقية النووية إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة، كما أن معظم المعاهدات تحتوي على بنود تسمح بالانسحاب في ظل ظروف معينة”.

تنازل عن قسم الرئيس

وأضافت “لكن الرئيس الأميركي جو بايدن، مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما، لن يقدم صفقته للتصويت في مجلس الشيوخ لأنه يعلم أن من غير المرجح أن يحصل على أغلبية بسيطة، فضلا عن الثلثين المطلوبين للتصديق على المعاهدة، وأن إعطاء الأمم المتحدة نفوذا أكبر من الكونغرس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون تنازلا صارخا عن قسم الرئيس”.

استراتيجية ترامب لم تُستكمل

وقالت إن التخلي عن المفاوضات سيعني العودة إلى حملة عقوبات “الضغط الأقصى” التي أطلقها ترامب، وانتقدها مسؤولو بايدن، مضيفة أن إدارة ترامب ذات الولاية الواحدة لم تتح لها قط فرصة لتحقيق الاستراتيجية بالكامل.

ودعت وول ستريت جورنال إدارة بايدن إلى زيادة الضغط على النظام في إيران وعدم إعطائه طريقا للفرار، قائلة إن الاحتجاجات القاتلة تهز جنوب غربي إيران.

وختمت الصحيفة بالقول “حتى الآن، كانت واشنطن مستعدة للتخلي عن أقوى نفوذ للعقوبات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لكن المفاوضين الإيرانيين يدفعون باتجاه المزيد”