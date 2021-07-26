روسيا تسجل 23239 إصابة بكورونا و727 حالة وفاة

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

أعلنت روسيا الإتحادية تسجيل 23239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة بـ 24072 إصابة في اليوم السابق ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ستة ملايين و149 ألفا و780 اصابة إلى جانب تسجيل 727 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 154 ألفا و601 حالة وفاة.



و أعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي حول كورونا أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في روسيا تجاوز اليوم حاجز 5 ملايين و نصف المليون شخص و ذلك بعد تماثل 16200 مريض للشفاء التام و مغادرتهم المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.