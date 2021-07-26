شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تنتظر موجة حر شديدة تستمر حتى 8 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد اليونان لموجة حرارة شديدة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية اليونانية، وخدمة الحماية المدنية الوطنية، تحذيرات اليوم الاثنين. حيث من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى 8 أغسطس، وهي فترة طويلة بشكل غير معتاد.

واعتبارا من غد الثلاثاء، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة أعلى من 30 درجة أثناء الليل، وهي ظروف قاسية بشكل خاص لجسم الإنسان لأنه لن يتمكن من التعافي من الحرارة.

وهناك مخاوف أخرى تتعلق باحتمال اندلاع حرائق وانتشارها سريعا في البلاد بسبب الرياح القوية المتوقعة.