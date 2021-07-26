الغنوشي: أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة

اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد عمل البرلمان وأقال الحكومة، وقال الغنوشي «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة» بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد جمّد الأحد كلّ أعمال مجلس النوّاب وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد يوم شهد تظاهرات ضدّ قادة البلاد.

وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.