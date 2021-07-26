الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 12180 حالة إصابة جديدة بالوباء، مقابل تماثل 9966 حالة للشفاء، و 60 وفاة".

وأشارت إلى "تلقي 86531 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".

