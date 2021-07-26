اخبار العالم

الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة في العراق، فيما أشارت إلى تسجيل أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 12180 حالة إصابة جديدة بالوباء، مقابل تماثل 9966 حالة للشفاء، و 60 وفاة".

وأشارت إلى "تلقي 86531 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".

ExtImage-5587140-676170688.jpg
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا