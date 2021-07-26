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انت الان تتابع خبر الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق، فيما أشارت إلى تسجيل أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها سجلت 12180 حالة إصابة جديدة بالوباء، مقابل تماثل 9966 حالة للشفاء، و 60 وفاة".
وأشارت إلى "تلقي 86531 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".
وأشارت إلى "تلقي 86531 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".