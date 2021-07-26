شكرا لقرائتكم خبر عن ماعت: يجب على حكومة إثيوبيا الاقتلاع عن هستيريا القمع والاحتجاز الذى لا يتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان " قواعد مانديلا النموذجية: بين افتقار الموارد وخطر كوفيد 19، دراسة حالة: القرن الأفريقي"، تتناول رؤية تحليلية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، أو ما يعرف بقواعد نيسلون مانديلا؛ تلك القواعد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 25 ديسمبر 2015 من أجل تشجيع الدول لتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السجون ومراكز الاحتجاز كافة بما يتوافق مع مبدأ المعاملة الكريمة داخل وخارج السجون، وذلك تزامنًا مع ذكرى قواعد نيلسون مانديلا التي يتم التذكير بها في يوليو من كل عام.

تطرقت الدراسة إلى أزمة الأوضاع الإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز في ظل تفشي وباء كوفيد 19 العالمي منذ مطلع عام 2020 حيث تغفل كثير من حكومات الدول، خاصة في شرق القارة الأفريقية، خطورة تفشي الوباء داخل السجون ومراكز الاحتجاز، لا سيما في ظل البنية التحتية المتدهورة التي لا تزال عليها تلك المراكز منذ عشرات السنين، والتي بالطبع تفتقر لأبسط سُبل ومعاني الحياة الأدمية، كما أنها تعجز عن توفير رعاية طبية كافية.

وتعرض تلك الدراسة، في محورين أساسين، الأول؛ القواعد الأممية المنصوص عليها للتعامل مع السجناء، أما الثاني؛ يتناول تلك القواعد من وجهة نظر تحليلية بالتطبيق على عدد من دول شرق أفريقيا ومعرفة مدى التزامها بتلك القواعد حيث الإخفاقات والتطورات الإيجابية في خمس دول رئيسية وهم؛ الصومال، جيبوتي، جنوب السودان إريتريا وإثيوبيا.

وتعليقا على الدراسة، أكد "أيمن عقيل" رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ أن مبادئ الإنسانية لا تتجزأ، وأن احترام حق الفرد وأدميته يجب أن تُطبق أيضاً خلف أسوار السجون ومراكز الاعتقال.

وفى السياق ذاته أعرب "عقيل" عن قلقه البالغ إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي شهدتها إثيوبيا مؤخراً، من حروب عرقية في نواحي البلاد كافة، واضطرابات أمنية كبرى، وطالب "عقيل" الحكومة الإثيوبية بضرورة التوقف الفوري عن هستيريا القمع والاحتجاز خاصة في ظل تدهور منظومة السجون والاحتجاز بما في ذلك مشاكل الاكتظاظ وانتشار العدوى والأمراض.

ومن جانبه، رحب عبد الرحمن باشا؛ نائب مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت؛ بالتطورات الإيجابية التي شهدتها عدد من دول القرن الأفريقي فيما يخص تطبيق قواعد مانديلا النموذجية، ومحاولة اتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي الوباء العالمي.

فيما أوصى "باشا" حكومات دول القرن الأفريقي بضرورة استكمال وتتويج تلك الجهود والعمل على تضمين القواعد الأممية داخل دساتير وتشريعات الدول.

جدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.